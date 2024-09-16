COVID’in ardından gelen maymun çiçeği, gıda takviyelerine talebi artırabilir

COVID-19’dan sonra ivme kazanan sağlıklı yaşam trendi, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum çağrısı yaptığı maymun çiçeği hastalığıyla yeniden gündeme geldi. Dünya genelinde birçok kişi daha sağlıklı ve dirençli bir yaşam sürmek için takviye gıdalara başvururken, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon civarında insan vitamin ve enerji ihtiyacını karşılayacak bu ürünlere yöneliyor. En çok satın alınan takviyelerde ise %98’lik oranla vitamin veya mineraller gelirken, %30’luk paya sahip olan spor takviyelerine de benzer şekilde rağbet gösterileceğine işaret ediyor. Ünlü spor eğitmeni ve sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ise ABD’deki uzman organik ve biyokimya profesörleriyle birlikte X-AMP çatısı altında geliştirdiği spor ve sağlıklı yaşam gıda takviyeleri serisini tanıttı.

X-AMP Kurucusu Savaş Cebeci, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Sağlıklı yaşam ve spor takviyeleri, insanların eksik kalan besin, enerji ve vitamin ihtiyacının karşılanması için ideal bir çözüm sunuyor. Ben de formülasyonunu ABD’de, üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğim AMP serisi ile insanların hem spor performansını artırıyorum hem de genel sağlığı destekliyorum.”

“30 yıllık birikimimi ürünlerime taşıyorum”

Takviye gıdaların modern yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmada ne denli önemli olduğunun altını çizen X-AMP Kurucusu Savaş Cebeci, “30 yıllık birikim ve tecrübemi bu ürünlere yansıtmak için büyük bir titizlikle çalıştım. Bu ürünlerin geliştirilme sürecinde, ABD’deki uzman ekiplerle işbirliği yaptım ve güncel bilimsel verilerden yararlandım. Bu sayede kullanıcılara en üst düzeyde fayda sağlayacak bir seri ortaya çıkarabildim” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“‘Daha iyi bir sen’ mottosuyla çıktığım yolda, insanların daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olurken, beslenmede eksik kalan kısımları karşılamaya yönelik çözümler sunuyorum. Spor ve günlük hayattaki performanslarını artırmaları için destekliyorum. Ürünlerimizi en uygun fiyat skalasında tutarak olabildiğince fazla insana erişmek için çabalıyorum. Böylece, kendime ülke ekonomimize de yardımcı olabileceğim bir kulvar yaratıyorum.”

“Bilimin ışığında Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz”

X-AMP Kurucusu Savaş Cebeci, yakın gelecekteki stratejisine dair de şu bilgileri paylaştı: “Sürekli olarak bilimsel araştırmaların ışığında çalışıyor ve her zaman daha iyisini sunmayı hedefliyoruz. Markamız büyüdükçe, daha çok insanı sağlıklı yaşama teşvik etmek için özellikle çocuklara yönelik spor aktiviteleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu sayede, genç yaşta sağlıklı yaşam bilincini aşılayarak, geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz. Bu doğrultuda, bilimin ışığında Ar-Ge çalışmaları yapıyor, benimsediğimiz yaklaşımla ürünlerimizin kalitesini ve etkinliğini sürekli olarak geliştiriyoruz.”