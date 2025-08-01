Covid’in bıraktığı hasar yıllar sonra ortaya çıktı! Bilim dünyası bunu konuşuyor

Kaynak: DHA
Covid’in bıraktığı hasar yıllar sonra ortaya çıktı! Bilim dünyası bunu konuşuyor

İngiltere'de bilim insanlarınca yapılan araştırma, pandemi döneminde insanların beyinlerinin 2020 öncesine kıyasla ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.

İngiltere'nin önemli üniversitelerinden Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma 2020'li yılların başında dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisiyle ilgili gizli bir etkiyi ortaya çıkardı.

Bilim insanları, UK Biobank’ta yer alan 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi.

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Model, pandemiden önce tarananlarla pandemi sırasında taranan iki grubun beyin yaşlarını karşılaştırdı. Buna göre, pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5,5 ay öne çekildi.


Çalışmayı yürüten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, “Covid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi” dedi.

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Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, “Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

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