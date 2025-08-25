Covid’in kadınlarda bıraktığı gizli hasar tespit edildi

Dünya genelinde 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kişi üzerinde yapılan incelemede, enfeksiyondan sonraki 6 ve 12 aylık dönemde damar sertliği ölçüldü.

Sonuçlara göre, Covid geçiren kadınlarda damar sertliği belirgin biçimde arttı; hastalığı ağır yaşayanlarda bu etki daha da güçlüydü. Erkeklerde ise kayda değer bir farklılık gözlenmedi.

European Heart Journal’da yayımlanan geniş ölçekli bir araştırmaya göre, virüs kadınların damarlarını ortalama 5 yıl erken yaşlandırıyor. Bu durum ileriki yıllarda kalp krizi ve inme riskini yükseltebilir.

YOĞUN BAKIMA ALINAN KADINLAR TEHLİKEDE

Bilim insanları, özellikle yoğun bakıma yatırılan kadınlarda damar yaşlanmasının en yüksek seviyeye çıktığını, fakat evde hafif geçirenlerde bile etkilerin görüldüğünü ifade ediyor. Ayrıca yorgunluk, nefes güçlüğü gibi uzun Covid belirtileri yaşayan kadınların damar hasarına daha eğilimli olduğu saptandı.

Uzmanlara göre damar sertliği, kalp-damar rahatsızlıklarının kuvvetli bir işareti. Örneğin 60 yaşındaki bir kadında bu değişim, kalp krizi ihtimalini yaklaşık yüzde 3 artırabiliyor.

Araştırma ayrıca aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu da aşıların yalnızca ağır hastalığa karşı değil, uzun vadeli damar tahribatına karşı da koruyucu olabileceğini gösteriyor.

Çalışmayı yöneten Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken teşhis ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” sözlerinde bulundu.

Kardiyologlar, Covid geçirmiş kadınların özellikle kalp sağlıklarına özen göstermeleri gerektiğini, düzenli muayeneler, sağlıklı yaşam tarzı ve tansiyon ile kolesterol kontrolünün riskleri azaltabileceğini belirtiyor.