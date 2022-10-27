Öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlüğünü yüz kişiden 2'si bulabildi



TGRT'nin haberine göre, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel gibi birçok türü bulunan optik illüzyonlar, bir nesneyi veya çizimi beynin algılama biçimine göre gösterebiliyor. Araştırmalar, optik illüzyonların, olayları nasıl algıladığınıza ışık tutan psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Şimdi, insanların yüzde 2'sinin bulabildiği öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlükleri bulabilmek için kendinize 15 saniyelik süre vererek zekanızı test edebilirsiniz.

KAYBOLAN GÖZLÜKLERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Gizli gözlükleri bulmakta zorlanıyorsanız, öğretmenin gözlüklerini bulmak için sınıftaki her bir nesneye yakından bakmanız gerekir. Gözlükler, pencereye en yakın oturan çocuğun koltuğunun yanında saklanıyor. Gözlükleri belirlenen süre zarfında görenler, hızlı kavrayan ve iyi bir görsel zekaya sahip kişiler olarak kabul ediliyor.

Ayrıca algı uzmanları hızlı şekilde çözümleyen kişilerin yüksek IQ’ya sahip olduğunu belirtiyor.

İşte sorunun yanıtı: