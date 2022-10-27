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Öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlüğünü yüz kişiden 2'si bulabildi

Algı uzmanlarına göre optik illüzyon içeren bu IQ testini çözebilen kişiler yüksek zekalı kabul ediliyor. Resimdeki öğretmenin kaybettiği gözlükleri 15 saniyede 100 kişiden 2'si bulabildi. Siz de deneyin ve eğlenmenize bakın.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 06:43
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Çözmeye kalkan ters köşeye yatıyor. Öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlüğünü yüz kişiden 2'si bulabildi

Öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlüğünü yüz kişiden 2'si bulabildi
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TGRT'nin haberine göre, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel gibi birçok türü bulunan optik illüzyonlar, bir nesneyi veya çizimi beynin algılama biçimine göre gösterebiliyor. Araştırmalar, optik illüzyonların, olayları nasıl algıladığınıza ışık tutan psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. 

Şimdi, insanların  yüzde 2'sinin bulabildiği öğretmenin sınıfta kaybettiği gözlükleri bulabilmek için kendinize 15 saniyelik süre vererek zekanızı test edebilirsiniz.

KAYBOLAN GÖZLÜKLERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Gizli gözlükleri bulmakta zorlanıyorsanız, öğretmenin gözlüklerini bulmak için sınıftaki her bir nesneye yakından bakmanız gerekir. Gözlükler, pencereye en yakın oturan çocuğun koltuğunun yanında saklanıyor. Gözlükleri belirlenen süre zarfında görenler, hızlı kavrayan ve iyi bir görsel zekaya sahip kişiler olarak kabul ediliyor.

Ayrıca algı uzmanları hızlı şekilde çözümleyen kişilerin yüksek IQ’ya sahip olduğunu belirtiyor.

İşte sorunun yanıtı: 

 

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