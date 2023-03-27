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Credit Suisse krizinin bir numaralı ismi istifa etti

Amerika'daki bankaların çöküşü ardından da Credit Suisse'nin çöküşüyle ilgili yaptığı açıklamalarla fitilin ateşini yakan Suudi Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:45
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Credit Suisse'deki krizinin bir numaralı ismi istifa etti

Credit Suisse krizinin bir numaralı ismi istifa etti
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Credit Suisse krizinin bir numaralı ismi bankanın yüzde 9,9'unu elinde tutan Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, görevinden istifa etti.

Bankacılık krizinin ortasında alevlenen Credit Suisse'ye yönelik iflas korkularının ardından, İsviçreli borç verene herhangi bir ek destek vermeyeceklerini yönelik CNBC'ye konuşan Khudairy, "İsviçre Merkez Bankası'nın ifadelerine bakılırsa her şey yolunda. Bankanın daha fazla sermayeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum" demişti.  ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından da bankanın hisseleri çakılırken, Credit Suisse de İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS'ye satıldı. 

Saudi National Bank'ın 2021'den bu yana başkanı olan Al Khudairy, istifasının sebebini kişisel nedenler olarak belirtirken, yerine İcra Kurulu Başkanı Saeed Mohammed Al Ghamdi geçecek.

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