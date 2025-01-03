Crespo dünya devinden aldığı teklifi açıkladı: Neden ayrılmadım bilmiyorum

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Crespo dünya devinden aldığı teklifi açıkladı: Neden ayrılmadım bilmiyorum

Başakşehir forması giyen Miguel Crespo’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Crespo, Fenerbahçe forması giydiği dönemde dünya devinden aldığı teklifi açıklayarak “Neden ayrılmadım bilmiyorum” dedi.

Başakşehir forması giyen Miguel Crespo, Ekol TV’ye açıklamalar yaptı. Crespo, yaptığı çarpıcı itirafta Fenerbahçe forması giydiği dönemde aldığı teklifi açıkladı. Atletico Madrid’den teklif geldiğini belirten Crespo, söz konusu teklifi reddettiğini söyledi.

Crespo, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Evet, Atletico Madrid söylentileri doğruydu. 5 ay vardı Fenerbahçe'deki kontratımın bitmesine ve gerçekten orada olmaktan keyif alıyordum, mutluydum. Ocak ayıydı şimdi olduğu gibi. O zaman neden ayrılmadım bilmiyorum."

FENERBAHÇE 10 YILDIR NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığı ile ilgili gelen soruyu ise, şampiyonluğu küçük farklarla Galatasaray’a kaptırdıklarının altını çizerek şöyle yanıtladı:

"Çok iyi soru. Dürüst olmak gerekirse cevabı bilmiyorum. Benim zamanımda gerçekten şampiyonluklar kazanmak için iyi kadrolar, çok sıkı çalışan kadrolar vardı. Her zaman sonunda küçük farklarla Galatasaray şampiyon oldu. Çok fazla şey söyleyemiyorum cevabını bilmiyorum. Her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık."

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