Cristian Romero Tottenham yönetimini topa tuttu

Tottenham'ın Chelsea'ye karşı aldığı 4-3’lük mağlubiyetin ardından kulüp savunmacısı Cristian Romero, yönetimi eleştiren açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu, Telemundo Deportes’a verdiği röportajda kulübün transfer harcamalarındaki yetersizlik nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldığını ifade etti. Romero, "Manchester City her yıl yarışıyor, Liverpool ve Chelsea kadrolarını güçlendiriyor, bizse bu konuda geri kalıyoruz. Bir şeylerin yanlış gittiği açık" dedi.

Son yıllarda Tottenham'da değişen teknik direktörlere rağmen başarının gelmediğine dikkat çeken Romero, bu durumun asıl sorumlusunun yönetim olduğunu vurguladı. “Yapı itibarıyla her yıl şampiyonluk için mücadele edebilecek bir kulübüz, ancak bu potansiyel değerlendirilemiyor” diye ekledi.

MALİ DURUM VE YÖNETİM TARTIŞMALARI

Tottenham, geçtiğimiz sezonu 86,8 milyon pound zararla kapattı. Kulüp, gelirlerini 549,6 milyon pounda çıkararak rekor seviyeye ulaşsa da dört yıldır zarar açıklıyor. Daniel Levy başkanlığındaki yönetim, "sürdürülebilir bir mali yapı" ile hareket ettiklerini savunsa da eleştirilerden kaçamadı.

Levy, kulübün sermaye artırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve potansiyel yatırımcılara açık olduklarını ifade etti. Ancak taraftarlar, bu mali politikaların saha içi başarısızlıklarına neden olduğunu düşünüyor. Son 7 maçta yalnızca bir galibiyet alan Tottenham, Premier Lig’de 11. sıraya kadar geriledi.

TRANSFER POLİTİKASI VE GELECEK PLANLARI

Romero’nun eleştirilerine rağmen Tottenham, Postecoglou yönetiminde genç oyunculara yatırım yaptı. Yaz transfer döneminde 122,8 milyon pound harcayan kulüp, 19 yaşındaki İsveçli orta saha Lucas Bergvall ve İngiliz Archie Gray gibi isimleri kadrosuna kattı. Ancak bu hamleler, Harry Kane’in Bayern Münih’e satılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmaya yetmedi.

BBC'den Rory Smith ve eski Tottenham oyuncusu Andros Townsend, Levy'nin “sürdürülebilir bir yönetim anlayışı” izlediğini savunsa da Jamie Carragher gibi isimler, yeni bir yönetimin zamanının geldiğini belirtti.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞIYOR

2008’den bu yana kupa kazanamayan Tottenham’da taraftarlar, bu durumun bir an önce değişmesini istiyor. Kulübün modern stadı ve tesisleri, başarılı bir transfer politikasıyla desteklenirse Tottenham’ın potansiyelini ortaya koyabileceği düşünülüyor. Ancak yönetim değişikliği olmadan bu hedeflere ulaşılması zor görünüyor.