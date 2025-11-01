Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Federasyon Kupası Turnuvası'nda Portekiz ve Galler U-16 milli takımları, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Portekiz takımında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos (Cristiano Jr.) da yer aldı.

Hızlı gelişen Portekiz atağında defansın arkasına atılan topa hareketlenen Cristiano Jr. sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Futbola Juventus altyapısında başlayan Cristiano Jr, daha sonra Manchester United'a gitti. Genç oyuncu, şimdi ise babasının forma giydiği Al-Nassr altyapısında kariyerine devam ediyor.