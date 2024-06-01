Cristiano Ronaldo bırakıyor mu? Karar resmen açıklandı

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda; Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un takımı Al Hilal karşı karşıya geldi. Jesus'un takımı penaltı atışları sonrası kupayı kazanırken, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bu karşılaşmanın ardından Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

Al-Nassr cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi ve kulüp CEO’su Guido Fienga, Portekizli süperstarın gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.

Fienga’nın, Ronaldo için “Onun kanı artık sarı akıyor” ifadesi, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

Bu sezon gösterdiği üstün performansla 45 maçta 44 gol ve 13 asistlik katkı sağlayan 39 yaşındaki yıldızın, Al-Nassr ile olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.