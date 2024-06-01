Cristiano Ronaldo bırakıyor mu? Karar resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo bırakıyor mu? Karar resmen açıklandı

Suudi Arabistan Kral Kupası'nın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo'nun, Al Nassr'daki geleceği belli oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda; Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un takımı Al Hilal karşı karşıya geldi. Jesus'un takımı penaltı atışları sonrası kupayı kazanırken, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Bu karşılaşmanın ardından Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

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Al-Nassr cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi ve kulüp CEO’su Guido Fienga, Portekizli süperstarın gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.

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Fienga’nın, Ronaldo için “Onun kanı artık sarı akıyor” ifadesi, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

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Bu sezon gösterdiği üstün performansla 45 maçta 44 gol ve 13 asistlik katkı sağlayan 39 yaşındaki yıldızın, Al-Nassr ile olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

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