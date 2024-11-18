Cristiano Ronaldo büyük rekora ne kadar yaklaştı? Hedefi 1000 gol atmak

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Cristiano Ronaldo büyük rekora ne kadar yaklaştı? Hedefi 1000 gol atmak

Futbol tarihinin en skorer oyuncusu olarak bilinen Cristiano Ronaldo çıtayı yükselterek 1000 gol atan ilk oyuncu olmak istiyor. Portekizli futbolcunun hedefine kaç gol kaldığı merak konusu oldu.

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo 39 yaşına gelmesine rağmen gollerine devam ediyor. Son olarak UEFA Uluslar Ligi’nde Portekiz’in Polonya’yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan ve 1 asist yapan Portekizli golcü, kariyerinde toplam 910 gole ulaştı.

Kariyerine noktayı koymadan 1000 gol atmak isteyen efsane oyuncu, hedefine biraz daha yaklaştı. Ronaldo’nun 1000 gol hedefine ulaşması için ağları 90 defa daha sarsması gerekecek.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda 900 gole ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada "Futbol tarihinin en skorer oyuncusuyum. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim." ifadelerini kullanmıştı.

BİRÇOK REKORU ELİNDE BULUNDURUYOR

Kariyerinde büyük başarılar yakalayan Ronaldo birçok rekoru elinde bulunduruyor. Portekiz Milli Takımı’nda 135 gol atan Ronaldo, hem Portekiz tarihinin hem de milli takımlar tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. Öte yandan 14 golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde de 140 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Ronaldo bunların yanında tüm kariyerinde attığı 910 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak erişilmesi zor rekorların sahibi oldu.

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