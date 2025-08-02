Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes yeniden bir araya mı geliyor?

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Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes yeniden bir araya mı geliyor?

Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'da birlikte forma giyen iki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes yeniden aynı takımda forma giyebilir.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Bruno Fernandes transferi için düğmeye bastı.

Chelsea'den Joao Felix'i kadrosuna katan Al Nasr Bruno Fernandes'i de renklerine bağlayarak milli takımda beraber mücadele eden Portekizli yıldızları bir araya getirmek istiyor.

Portekiz basınından A Bola'ya göre, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes’i ikna etmek için dev bir teklif yapıldı.

Perşembe günü iki kulüp arasında temasların yoğunlaştığı ve Fernandes'le de ön görüşme yapıldığı öne sürüldü. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın henüz kararını vermediği belirtiliyor.

Portekizli takım arkadaşlarının yanı sıra Sporting Lisbon'dan eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da Al Nassr'da olmasının Bruno Fernandes'in aklını çelebileceği ifade ediliyor.

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