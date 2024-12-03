Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Ezan okunurken yaptığını eski takım arkadaşı açıkladı

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Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Ezan okunurken yaptığını eski takım arkadaşı açıkladı

Kariyerine Portekiz’de devam eden Cristiano Ronaldo ile ilgili yapılan bir açıklama dikkat çekti. Portekizli yıldızı eski takım arkadaşından gelen açıklama “Ronaldo Müslüman mı oluyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Al Nassr'ın eski kalecisi 38 yaşındaki Waleed Abdullah, Saudiatv'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdullah, Cristiano Ronaldo'nun İslamiyet'e oldukça ilgili olduğunu ve namaz rekatlarını öğrenmeye başladığını belirtti.

Portekizli yıldızın Müslümanlığa dair birçok konuyla yakından ilgili olduğunu ifade eden Abdullah, Al Nassr antrenmanında yaşanan bir olayı da anlattı.

38 yaşındaki eldiven, Cristiano Ronaldo'nun ezan okununca antrenmanın durmasını istediğini açıkladı. Abdullah, Ronaldo'nun tüm arkadaşlarını dua etmeye çağırdığını ifade etti.

Waleed Abdullah'ın bu açıklamaları "Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Ezan okunurken yaptığını eski takım arkadaşı açıkladı
Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Ezan okunurken yaptığını eski takım arkadaşı açıkladı