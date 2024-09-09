Cristiano Ronaldo paçayı ucuz kurtardı. Taraftar sahaya daldı

Ronaldo ülkesine dört gün içindeki ikinci galibiyeti getiren golü atarak Uluslar Ligi'ne damgasını vurdu.

Emektar yıldız 88. dakikada Nuno Mendes'in alçak ortasına usta işi bir dokunuşta bulunarak ülkesini zafere taşıdı. Golden bir kaç dakika sonda üzerinde Ronaldo'nun forması bulunan bir Portekiz taraftarı CR7'ye ulaşmak için depara kalktı.

Bu olayın yaşandığı sırada Ronaldo, ülkesi adına üçüncü golü atmaya yakındı. Sahaya dalan taraftar ilk denemesinde Ronaldo'yu ıskaladı ancak saha güvenliğinin ayağının kayı düşmesi sonucunda idolüne ulaşmak için bir fırsat daha yakaladı.

Güvenliğin ayağının kayıp yere kapaklanmasının ardından Ronaldo'ya yaklaşma şansını geri çevirmeyen taraftar eski Real Madridli yıldıza yaklaşsa da futbolcunun kendisine pas vermemesiyle dumura uğradı.

Saha içinde bu koşturmaca yaşanırken tribündeki taraftarlar olayı eğlenceye vurup tezahüratta bulunurken bazıları ise Ronaldo'nun İskoçlara karşı atacağı olası bir gole engel olduğu için öfke kustu.