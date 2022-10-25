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Ronaldo yeniden takıma döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, A takım antrenmanlarına döndü.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:21
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Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United ile antrenmanlara çıkmaya başladı

Ronaldo yeniden takıma döndü
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Manchester United'da bir süredir antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Ronaldo, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın talimatıyla bugün A takım ile antrenmana çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo ile Hag arasında yapılan görüşmelerin ardından hatalı olduğunu kabul eden Portekizli futbolcunun affedildiği belirtiliyor.

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Perşembe günü konuk edeceği Moldova temsilcisi Sheriff ile oynayacağı karşılaşmada, 37 yaşındaki Ronaldo'nun yeniden kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 yendiği 19 Ekim'de oynanan lig maçında oyuna alınmayan ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden son dakikalarda soyunma odasına giden Ronaldo, Hag'ın talimatıyla antrenmanlarını tek başına sürdürürken, takımının geçen hafta sonu Chelsea ile yaptığı lig müsabakasının kadrosuna da alınmamıştı.

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