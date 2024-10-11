Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hayali sürüyor

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında odasına çıkarken, koridorun sonunda milli takımda ilk kez forma giyecek olan Geovany Quenda’yı fark etti ve yanına giderek selam verdi. Eylül ayının başlarında gerçekleşen bu olayda, Ronaldo genç oyuncuya "Maçtan sonra iyileştin mi?" diye sordu. 17 yaşındaki Sporting oyuncusu, 39 yaşındaki efsanenin 2003'te ilk kez Portekiz forması giydiği tarihte doğmamıştı bile.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nda 20 yılı aşkın bir süredir forma giyiyor. Ancak Euro 2024’teki çeyrek finalden elenmelerinin ardından aldığı eleştirilere rağmen, milli takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını açıkça belli etti. Turnuva boyunca basın toplantısı düzenlemeyen Ronaldo, turnuva sonrası yaptığı ilk röportajda futbolu ne zaman bırakacağını "kimseye söylemeyeceğini" ve bunun "çok spontane bir karar" olacağını belirtti. Ancak şu an için o günün gelmediğini ve kariyerindeki 1.000 gol hedefine ulaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ronaldo, Euro 2024’te 485 dakika sahada kalarak Portekiz’in en fazla süre alan oyuncusu oldu. Yeni teknik direktör Roberto Martinez’in planlarında da önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Şu ana kadar Al-Nassr forması giyen Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı iki maçta iki gol atarak Martinez’in güvenini boşa çıkarmadı.

Portekiz, bu hafta sonu Polonya ile karşılaşmaya hazırlanırken, Ronaldo da kariyerindeki 905 gole yenilerini eklemek istiyor. Martinez de onun yaşına rağmen performansının üst düzey olduğunu belirterek, "Ronaldo olmak zor bir iş," dedi. İspanyol teknik adam, oyuncusunun performansını istatistiksel olarak değerlendirdiklerini ve bu verilerin onun milli takımda hâlâ önemli bir yeri olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Ronaldo’nun milli takımdaki rolü tartışılmaya devam ediyor. CNN Portugal ve Mais Futebol’un yaptığı bir ankete göre taraftarların %74’ü Ronaldo’nun milli takımdan ayrılmasını istiyor. Ancak bu görüş, takım içinde pek yankı bulmuyor. Ronaldo, "Yardımcı rolde olmayı kabul eder misiniz?" sorusuna, "Kariyerimin sonuna kadar hep ilk 11’de olma mentalitesine sahip olacağım," yanıtını verdi.

Ronaldo’nun son dokuz turnuva maçında gol atamaması eleştirilerin odak noktası haline geldi. Ayrıca son 10 milli golünden yedisini FIFA sıralamasında 50’nin altındaki takımlara karşı attı. Ancak Ronaldo’nun performansı kadar marka değeri de milli takım için önem taşıyor. Portekiz Futbol Federasyonu, son mali yılda rekor gelir elde etti ve Ronaldo’nun bu başarıda büyük payı olduğu açıkça görülüyor.

Martinez yönetiminde, Ronaldo’nun tecrübesi ve marka değeri milli takım için kritik bir rol oynamaya devam ediyor.