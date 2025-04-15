Cristiano Ronaldo’nun değeri dev kulüplerle yarışıyor

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo gollerine Suudi Arabistan’da devam ediyor. Portekizli futbolcu 40 yaşına gelmesine rağmen futbol oynamaya devam ederek 1000 gol barajını aşmak istiyor.

Yapılan bir araştırma Portekizli yıldızın adeta ‘bacasız sanayiye’ dönüştüğünü ortaya koydu. Suudi Arabistan’da forma giydiği takımı Al Nassr’dan aldığı yüksek maaşın yanı sıra yaptığı yatırımlar ve sosyal medya paylaşımları ile elde ettiği gelir milyar doları aştı.

Öte yandan Ronaldo’nun marka değerinin Avrupa’nın dev kulüpleriyle yarıştığı ortaya çıktı. Buna göre Portekizli yıldızın marka değeri bu yıl 850 milyon euroya ulaştı.

Ronaldo, Al Nassr’dan yıllık 150 milyon euro kazanırken sosyal medya ağlarından kazandığı para ise 200 milyon euroyu buldu. Portekizli yıldızın sponsorluklardan da çok büyük gelir elde ettiği biliniyor.