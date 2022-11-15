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Cristiano Ronaldo: Benim sözüme güvenmediler

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, gündem olan röportajının yayınlanan ikinci bölümünde de flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:22
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Cristiano Ronaldo'nun röportajının ikinci kısmı yayınlandı. Flaş açıklamalar devam ediyor

Cristiano Ronaldo: Benim sözüme güvenmediler
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Cristiano Ronaldo'nun futbol camiasını tarafından dikkatle takip edilen açıklamalarının yeni bölümü yayınlandı.

Piers Morgan'ın Uncencored (Sansürsüz) programına katılan Cristiano Ronaldo röportajının ikinci bölümü yayınlandı. Yeni açıklamalarında Portekizli süperstar bu kez kulübün sahipleri Glazerlar, eski takım arkadaşları Gary Neville ile Wayne Rooney'in yanı sıra kulüp yönetimini de hedef aldı.


İşte Ronaldo'nun açıklamalarının satırbaşları;

"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu."

''GLAZERLAR UMURSAMIYOR''
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."

''ROONEY VE NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL''
"Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil."

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