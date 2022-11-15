Ronaldo'ya milli takım kampında ikinci şok. Fernandes elini sıkmamıştı. Ronaldo nereye gideceğini şaşırdı

Cristiano Ronaldo'ya tavır alanlar kervanına bir isim daha eklendi.
Portekiz antrenmanında Joao Cancelo'nun yanına giden Cristiano Ronaldo, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
RONALDO'NUN ŞAKASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Ronaldo, Manchester Cityli yıldız Joao Cancelo'nun yanına giderek eli ile ensesini tuttu. Cancelo, Ronaldo'nun ellerini ittirdi.
Bruno Fernandes'te bu sabah Ronaldo'ya tavır aldığı haberi çıkmıştı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.