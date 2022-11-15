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  • Ronaldo'ya milli takım kampında ikinci şok. Fernandes elini sıkmamıştı. Ronaldo nereye gideceğini şaşırdı

Ronaldo'ya milli takım kampında ikinci şok. Fernandes elini sıkmamıştı. Ronaldo nereye gideceğini şaşırdı

Ronaldo'nun Bruno Fernandes ile yaşadığı olayın ardından bir gelişme daha yaşandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:19
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Cristiano Ronaldo'ya tavır alanlar listesine Joao Cancelo da eklendi

Ronaldo'ya milli takım kampında ikinci şok. Fernandes elini sıkmamıştı. Ronaldo nereye gideceğini şaşırdı
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Cristiano Ronaldo'ya tavır alanlar kervanına bir isim daha eklendi.

Portekiz antrenmanında Joao Cancelo'nun yanına giden Cristiano Ronaldo, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

RONALDO'NUN ŞAKASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ

Ronaldo, Manchester Cityli yıldız Joao Cancelo'nun yanına giderek eli ile ensesini tuttu. Cancelo, Ronaldo'nun ellerini ittirdi.

Bruno Fernandes'te bu sabah Ronaldo'ya tavır aldığı haberi çıkmıştı.

 

 

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albatros
15.11.2022 17:52
armutlar o ronaldo hepiniz unutulursunuz ronaldo messi marodona pele untulmaz  
 
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