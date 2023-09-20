Crohn hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan crohn hastalığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Crohn hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan crohn hastalığyla ıilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan crohn hastalığıyla ilgili detaylar…

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İshal

-Karın ağrısı

-Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik

-Mide bulantısı ve kusma

-Ateş

-Anüs çevresinde çatlak oluşumu

-Dışkıda kan ve iltihap

CROHN HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastalığın tedavisinde, kesin sonuç alınmasına yönelik kullanılan bir yöntem bulunmamaktadır. Tedavi yöntemleri arasında ilaçla ve cerrahi tedavi yöntemleri yer alır. Genellikle, ilk olarak ilaçla tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Ancak, cerrahi tedavinin zorunlu olduğu durumlar da olabilir.
Crohn hastalığının ilaç tedavisinde; steroid ilaçlar, bağışıklık sistemine yönelik ilaçlar veya biyolojik ilaçlar kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, hekim gözetimi altında alınması kaydıyla; anti-diyareller, bazı ağrı kesiciler, B-12 takviyesi, demir takviyesi, kalsiyum ve D vitamini takviyelerinden yararlanılabilinir.

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