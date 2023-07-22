Tedavisi önem taşıyan bağırsak hastalıklarından biri olan crohn son günlerin merak konusu oldu. Peki, crohn hastalığı nedir? Crohn bağırsak hastalığı belirtileri neler tedavisi var mı?

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı, öncelikle gastrointestinal sistemi etkileyen kronik bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır (IBD). Sindirim sisteminin çeşitli kısımlarında iltihaplanmaya ve hasara neden olarak bir dizi semptom ve komplikasyona yol açabilir.

Crohn hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi faktörlerinin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla sindirim sistemindeki sağlıklı hücrelere saldırarak iltihabı tetiklediğinde ortaya çıktığı düşünülmektedir.

CROHN BAĞIRSAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Crohn hastalığının yaygın semptomları arasında inatçı ishal, karın ağrısı ve kramplar, rektal kanama, yorgunluk, kilo kaybı ve iştah azalması yer alır. Bununla birlikte, semptomlar kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir ve sindirim sisteminin farklı kısımlarını etkileyebilir.

Crohn hastalığı tipik olarak tıbbi geçmiş değerlendirmesi, fizik muayene, laboratuvar testleri ve endoskopi veya kolonoskopi gibi görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonu ile teşhis edilir. Teşhis konulduktan sonra, tedavi iltihabı kontrol etmeyi, semptomları hafifletmeyi ve remisyonu sürdürmeyi amaçlar. Antiinflamatuar ilaçlar, bağışıklık sistemi baskılayıcıları ve biyolojik ilaçlar gibi ilaçlar reçete edilebilir. Bazı durumlarda, bağırsağın hasarlı kısımlarını çıkarmak veya komplikasyonları gidermek için ameliyat gerekebilir.

Crohn hastalığı kronik bir durumdur, yani sürekli yönetim ve bakım gerektirir. Şu anda Crohn hastalığı için bir tedavi bulunmamakla birlikte, tedavideki ilerlemeler, bu durumla yaşayan birçok kişi için sonuçları ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Crohn hastalığı olan bireylerin kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek ve hastalığı etkili bir şekilde yönetmek için sağlık uzmanlarıyla yakın çalışması önemlidir.