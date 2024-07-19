Crowdstrike nedir? Microsoft neden mavi ekran veriyor?

Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarlarda meydana gelen büyük bir sorun, dünya genelinde bankalar, havaalanları, süpermarketler ve medya kuruluşları da dahil olmak üzere birçok sektörü felç etti. Bu kesintinin, CrowdStrike'ın Falcon sensörünün bir güncellemesinden kaynaklandığı tespit edildi. Güncelleme, Windows sistemlerinde yaygın olarak "Mavi Ekran Hatası" (BSOD) olarak bilinen bir çökme sorununa neden oldu.

CrowdStrike, sorunla ilgili farkındalığını belirterek, ilgili güncellemeyi geri çektiklerini duyurdu. Ancak, etkilenen Windows makineleri normal şekilde başlatılamıyor ve BSOD ekranında takılı kalıyor. Sorunun çözümü için kullanıcılara bilgisayarlarını güvenli modda başlatmaları ve belirli bir dosyayı silmeleri öneriliyor​

Özellikle Avustralya, Birleşik Krallık, Avrupa ve ABD'de bankalar, havaalanları ve medya kuruluşları bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Melbourne Havaalanı'nda yaşanan aksaklıklar, yolcuların check-in işlemlerini tamamlamalarını engelledi​.

CrowdStrike, bu olayın bir güvenlik ihlali olmadığını ve müşteri sistemlerinin korunduğunu vurguladı. Ancak, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için güncellemelerin daha dikkatli test edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yaşanan bu kesinti, birçok kurum için büyük bir aksamaya neden olurken, CrowdStrike'ın hızlı müdahalesi ve sorunu geri çekmesi, şirketin itibarını nasıl etkileyecek, zaman gösterecek​.