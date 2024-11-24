Crusaders, Coleraine'i 2-1 yendi

İlk yarı oldukça heyecanlı geçti. Jordan Stewart, Ross Clarke'ın kullandığı korneri yakın mesafeden kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Sekiz dakika sonra Coleraine savunmasının hatalı pası sonucunda Kieran Offord, kaleci Max Little’ı geçip boş kaleye topu göndererek farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonunda Jimmy Callacher, takımını daha da rahatlatma şansı yakaladı ancak şutu direkten döndü.

Coleraine ise, maç boyunca birkaç fırsat yakaladı. Matthew Shevlin ve Rhyss Campbell, ilk yarıda başlarına gelen iki tehlikeli kafa vuruşuyla direğe takıldılar. 75. dakikada Shevlin, Dean Jarvis’in sol kanattan ortasını yakın mesafeden kafayla filelere göndererek takımına umut verdi. Bu gol, Shevlin’in ligdeki 13. golüydü.

Ancak, Coleraine’in eşitlik arayışına devam etmesi, Kyle McClelland’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle zorlaştı. McClelland, Offord ile girdiği ikili mücadelede hakem Declan Hassan tarafından oyundan atıldı. Sonrasında Crusaders kalecisi Johnny Tuffey, Coleraine’den Kyle Spence’in sert şutunu kurtararak takımının galibiyetini garantiledi.

Bu galibiyetle Crusaders, ligde üçüncü kez üst üste 2-1’lik galibiyet alarak önemli bir çıkış yaptı.