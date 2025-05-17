Crystal Palace, City’i devirdi, ilk kupasını aldı

İngiltere Federasyon Kupası sahibi oldu. Wembley stadında oynanan finalde Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace kupanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan Palace, 16. dakikada Eberechi Eze ile öne geçti. 36. dakikada Bernardo Silva’nın yere düşürülmesiyle Manchester City’nin kazandığı penaltıyı Omar Marmoush gole çeviremedi. İlk yarı Palace’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City, aradığı golü bulamayınca maç 1-0 Crystal Palace’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Palace, tarihinde ilk kez İngiltere Federasyon Kupası’nın sahibi olmanın sevincini yaşadı.