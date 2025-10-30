Liverpool İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Crystal Palace'ı Anfield'da ağırladı.

SARR MAÇA DAMGASINI VURDU

İlk yarının son dakikalarında Ismail Sarr'ın peş peşe attığı gollerle Crystal Palace devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Liverpool aradığı golü bir türlü bulamazken 79'da Nallo'nun kırmızı kartla ihraç edilmesiyle 10 kişi kaldı.

Crystal Palace 88. dakikada Pino'nun attığı golle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

CRYSTAL PALACE LIVERPOOL'A KARŞI 3'TE 3 YAPTI

Bu maçla birlikte çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrılan Liverpool aynı zamanda Community Shield, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası olmak üzere Crystal Palace'a bu sezon üç farklı kulvarda üç kez yenildi.

ARNE SLOT'UN KREDİSİ TÜKENİYOR

Yaz döneminde tarihinin en pahalı transfer yatırımını yapan son Premier Lig şampiyonu Liverpool'da Arne Slot'un kredisi hızla tükeniyor.