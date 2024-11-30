Crystal Palace, Newcastle'dan 1 puanı kaptı

Crystal Palace, Selhurst Park'ta Newcastle ile 1-1 berabere kalarak, son dakikada Daniel Munoz'un attığı golle önemli bir puan kazandı ve düşme hattından kurtulmayı başardı. Kolombiyalı savunma oyuncusu Munoz, maçın bitimine saniyeler kala, Nick Pope'u geçerek uzak köşeye yaptığı kafa golüyle takımına eşitliği getirdi.

Crystal Palace, bu maçta Newcastle karşısında daha fazla fırsat yaratan taraftı ve hak ettikleri bir puan aldı. Newcastle, 90 dakikada sadece bir şut çekebildi ve bu da kaleye isabet etmedi. İlk yarı boyunca Palace, rakip kalede daha etkili oldu ancak Ismaila Sarr’ın şutu Pope tarafından kurtarılırken, Munoz'un net gol fırsatı değerlendirememesi dikkat çekti.

İkinci yarıda Newcastle, 53. dakikada Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Palace, bu gole rağmen ataklarını sürdürdü. Munoz, Sarr’ın şutunun Pope tarafından kurtarılmasından sonra bir kez daha gol fırsatını değerlendiremedi. Ancak, Guehi ve Munoz, önceki hatalarını telafi ederek son dakikada eşitliği sağladı. Guehi'nin mükemmel ortası, Munoz’un kafa golüne dönüşerek Crystal Palace’ı 1-1’lik skora taşıdı.

Crystal Palace, son dört maçta üç beraberlik aldı. Bu beraberlik, özellikle ev sahibi olarak daha fazla gol atması gerektiğini gösteriyor. Teknik direktör Oliver Glasner, takımının hücum hattındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Munoz’un attığı gol, takıma moral kaynağı oldu ve düşme hattından uzaklaşmalarını sağladı.

Newcastle ise maçta çok etkisizdi. Sadece birkaç net savunma müdahalesiyle dikkat çeken Fabian Schar ve Dan Burn, takımın savunmasını ayakta tutan isimlerdi. Ancak hücumda hiçbir şey üretemeyen Magpies, son dakikalarda yalnızca savunma yaparak maçı tamamladı. Yeni transfer Sandro Tonali, orta sahada daha etkili bir performans sergileyerek Newcastle’ın tek başına mücadele ettiği tek oyuncu oldu.

Crystal Palace, gelecek hafta Ipswich ile kritik bir maça çıkacak, ardından Manchester City’yi ağırlayacak. Newcastle ise Liverpool’a karşı iç sahada zorlu bir sınav verecek.