Crystal Palace'a son dakika şoku: Liverpool’u devirmişti, Everton seriyi bitirdi

Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace Everton deplasmanına konuk oldu.

LIVERPOOL'U YENMİŞTİ

Sezona Community Shield zaferiyle başlayan ve ilk 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz devam eden Olivier Glasner yönetimindeki Palace geçtiğimiz hafta son dakikada Liverpool'un yenilmezlik serisine son vermişti.

MERSEYSIDE'IN DİĞER YAKASINI GEÇEMEDİ

Bu hafta da Liverpool şehrinin bir başka kulübü Everton son dakikada Grealish ile bulduğu golle Crystal Palace'ın yenilmezlik serisi son buldu.

???? Bilinen, özlenen Jack Grealish bir mavi formayla geri döndü...



???? Taraftarların sevgilisi, 90+3'te attığı golle Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisini yıktı! | #PL pic.twitter.com/uzbEykFppW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 5, 2025

EVERTON 11 PUANA YÜKSELDİ

Everton sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 11'e yükseltirken Crystal Palace ise 12 puanda kaldı.