Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yerine seçilecek yeni genel başkan için 30 Kasım'da kurultay yapacağı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Parti Meclisinin, toplandığı ve Tufan Erhürman'dan boşalan genel başkanlık makamı için parti tüzüğünün 35. maddesi uyarınca öngörülen süre ve ilkeler doğrultusunda kurultay tarihi belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, Parti Meclisinin Olağanüstü Kurultay'ın 30 Kasım'da toplanmasına karar verdiği belirtilerek kurultayda, CTP'nin yeni Genel Başkanı'nın seçileceği ve bazı karar tasarılarının gündeme geleceği duyuruldu.

KKTC'de 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.