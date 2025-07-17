Cübbeli Ahmet, AKP'li Egemen Bağış'ı adeta bombaladı!

Geçtiğimiz sene Prag Büyükelçiliğinden alınan ve yeni bir göreve getirilmeyen Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yeniden gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından eli sıkılmayan ve cenazede 'pas' geçilen Bağış'ın görüntüleri tartışmalara sebep olurken, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Ünlü, söz konusu görüntüler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cübbeli yaptığı paylaşımda, "Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.” diye düşündüm. Allâh-u Teâlâ, “Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek” (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi’ye şefî’ eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; “Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı… — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) July 14, 2025

"BİLİME ALERJİSİ OLAN, YANMAZ KEFEN PAZARLAYICISI"

Cübbeli'nin sözleri sonrası Egemen Bağış'ın sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

"Hz. Mevlana demiş ya; “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?”

Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir.

O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır.

Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için."

Hz. Mevlana demiş ya;



“Suskunluğum asaletimdendir.

Her lafa verilecek bir cevabım var elbet.

Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye?

Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?”



Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet… https://t.co/fCJkws5RkT — Egemen Bağış (@EgemenBagis) July 14, 2025

CÜBBELİ'DEN TARTIŞMAYI ALEVLENDİRECEK AÇIKLAMA

Egemen Bağış'ın yanıtının ardından ise Cübbeli Ahmet'ten tartışmayı daha da büyütecek bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli, Bağış’a şunları söyledi,

"Ey Egemen! Madem ben kefen satıcıydım, sana kefen mi lazım olmuştu da merhûm Medîneli Ali Efendi’yi üç kere benimle barışmak için devreye soktun?

Sonra İsmailağa Vakfı’na gittin, Bakara Sûresi ile alay ettiğin halde onlar seni çay kahve ağırladılar ve bana “görüşülse, barışılsa” diye ricâcı oldular ama ben senin beş paralık itibarın için Bakara Sûresi’ni satamazdım.

Daha konuşacak çok şey var fakat bel altı konuşmak bana yakışmayacağı için, ayrıca herkesin bildiği fakat o işte şerîklerin çok olduğu için hedef olacağımı düşündüğümden şuan açıklamayı uygun görmediğim diğer bazı sıfatların da cabası.

Sen o ses kaydını inkâr ederek montaj diyeceğine çık: “Bakara Sûresi ile alay etmek irtidâdtır, ama ben îmân tazeledim, nikâh tazeledim” diye tövbeni açıkla, ondan sonra kimse seninle uğraşmasın.

“Tövbeni kabul edip etmemek Allâh’a kalmıştır, insanların beyânı esastır” diyelim ve konuyu kapatalım velâkin sen bunu montaja hamledip hâlâ milleti salak yerine koyarak aldatmaya devâm ettiğin sürece bizden asla yüz bulamazsın.

Sonra hatırladım; Hüdâyî Cemâatine âit Şah-ı Nâkşibend Sempozyumu’nda tam yanıma gelmeye uğraştın ama ben önceden Murat Soydan Hoca’yı araya yerleştirerek senin yanıma oturmanı engelledim ve seninle gözgöze gelmemeye çok özen gösterdim. Mâdem adam değildim veya kefen satıcıydım niçin benimle görüşmek için birçok teşebbüste bulundun?!

Şimdi tabî bunların hepsini inkâr edebilirsin ama hakîkat ortadadır, benim yalan konuşmayacağımı herkes bilir. Eğer o kefen işinden ben satıp para yediysem Allâh bana kefen nasip etmesin, eğer sen yalan konuşuyorsan Allâh sana kefen nasip etmesin. Âmîn!"