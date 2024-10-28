Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile neden görüştüğünü açıkladı! Sürpriz ziyaret çok konuşulmuştu…

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet, buluşmaya dair konuştu. Cübbeli buluşmada rabıta meselelerin konuşulduğunu aktardı.

BULUŞMA SONRASI BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRDİĞİ VİDEOYU SİLMİŞTİ

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, iş insanı Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı eleştiren Cübbeli, ziyaretin ardından videoyu silmesi dikkat çekmişti. Cübbeli, "Devlet Bey’in ‘PKK’nın arkasında Siyonist Yahudiler ve Amerikalılar var’ sözünün doğruluğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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“RABITA MESELELERİNİ KONUŞTUK”

Cübbeli Ahmet, gelen tepkiler sonrasında yayınlanan fotoğraf hakkında konuştu. Cübbeli, “Alaaddin Çakıcı ile 3 ile 4’de görüştük. Sohbet ise dün gece çekildi. Bazı resimler paylaşılmış, ben bilmiyorum. Orada Alaattin abi telefonuna bakıyor, ben düğmemi ilikliyorum” dedi.

Cübbeli, ziyarette nelerin konuşulduğunu açıkladı. Cübbeli, "Biz orada rabıta meselesini konuştuk. Çünkü Türkiye'nin beka sorunudur” ifadelerini kullandı.