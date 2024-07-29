Cübbeli Ahmet: Bazı peygamberler mezarda eşleriyle birlikte olabiliyor

Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir videosu sosyal medyayı salladı.

Cübbeli Ahmet bu kez peygamberler hakkında konuştu. Cübbeli Ahmet “Bazı peygamberler mezarlarında eşleriyle bile birlikte olabiliyor.” dedi.

Videoda Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullandı:

Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hatta İbnı Akıl Hazretleri, İbni Akil Hanbeli vardır Büyük ali, O diyor ki bir eserinde hanımları ile bile zevkleniyor diyor devam ediyorlar diyor

Hanımları ile bile birlikte oluyorlar. Çünkü Berzah alemindedir. Ama dünyada şu hayattaki zevkten ve tasavvuftan daha kuvvetlidir.

Cübbeli’nin bu videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte gelen bazı yorumlar:

Allah seni ıslah etsin.

İyi değilsin sen.

Bu ne saçmalıyor arkadaş kim bunu sürekli konuşturuyor.

Hoca saçmalıyorsun ya.

PEYGAMBERLER ÇOCUKLARIN AĞZINA TÜKÜRÜRDÜ

Daha önce de peygamberlerle ilgili bir video paylaşan Cübbeli Ahmet Peygamberleirn çocukların ağzına tükürdüğünü öne sürmüştü. Cübbeli “Peygamber çocukların ağzına tükürürdü. Keşke benim de tükürseydi” demişti.

Cübbeli Ahmet hem ilginç hem de tepki çeken videoları ile gündem olmaya devam ediyor.