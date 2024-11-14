Cübbeli Ahmet bu soruya 5 gün sonra cevap verebildi: Maduro'dan Allah razı olsun demek caiz midir?

Sabah yazarı Salih Tuna, dün yayımladığı köşe yazısında ‘Cübbeli Ahmet’ ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile arasında yaşanan diyaloğa yer verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, "Filistin'in bağımsızlığını ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır..." sözlerinden etkilendiğini yazan Tuna, Maduro için "Allah razı olsun" dediğini belirtti.

'Allah razı olsun' ifadesini 'Teşekkür etmek' manasında kullandığını ifade eden Tuna, kafasının karıştığını belirterek Cübbeli Ahmet’e 'Tövbe etmek icap eder mi?' diye sorduğunu aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"BİRAZ ŞAKAYA BENZETİP BEKLEDİM"

Cübbeli Ahmet’in kendisinin şaka yaptığını sanma endişesiyle 'Felaket ciddiyim' diyerek mesaj attığını söyleyen Tuna, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Cübbeli Ahmet Hocam sosyal medya hesabından fakire yazdığı uzun cevaba şöyle başlamış: ‘Salih Tuna kardeşim bana bir suâl tevcîh etmiş ve 'Venezüella Başkanı Maduro hakkında: 'Allah ondan razı olsun' dedim ne lazım gelir?' diye sormuştu. Baştan biraz şakaya benzetip bekledim, meğer ciddî olduğunu söyleyince şakası olmayan dînî bir mesele olduğu için cevap verme lüzûmu hissettim..."

Sabah yazarı Salih Tuna

"BEKLEMEYİ TERCİH ETMESİ KAFA KARIŞTIRICI"

Cübbeli Ahmet’in, "Baştan biraz şakaya benzetip bekledim" lafzına anlam vermekte zorlandığını dile getiren Salih Tuna, “Söz konusu soruyu yönelttiğim yazının tarihi 6 Kasım; Cübbeli Hocamın cevabı 11 Kasım. Ciddi olduğumu anlamak için 5 gün beklemeyeceğine göre işin içinde iş var demektir. Yanlış anlaşılmasın, cevabı neden gecikti demiyorum. Tam aksine, onca işinin arasında cevap lütfettiği için çok teşekkür ediyorum. Lakin, Cübbeli Hocam ciddi olduğumu anlamak için sorumun hemen ardından getirdiğim ‘Felaket ciddiyim’ ifadesini okumak yerine "beklemeyi" tercih etmesi takdir edersiniz ki kafa karıştırıcı. Kaldı ki, ciddi olduğuma da başka bir delil veya karine bulduğundan değil ‘Felaket ciddiyim’ ifademe dayanarak karar vermiş” diye yazdı.

Ahmet Mahmut Ünlü

Cübbeli Ahmet’in cevabı geç vermesine anlam veremediğini belirten Tuna, nedeni için şu değerlendirmeyi yaptı: “Cübbeli Hocamın nevi şahsına münhasır çok özel okuma tarzı yoksa, onun yerine bir ekip okuyup ciddi olup olmadığına karar verdikten sonra, Cübbeli Hocam cevap lütfediyor. Zannın çoğu yalandır, biliyorum, ama gerçekten de böyle bir ekipten kuşku duyuyorum"