Cübbeli Ahmet depremden sonra gökyüzüne el attı! Söyledikleri yok artık dedirtti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 6,2’lik İstanbul depremden sonra vaaz vermiş, “Depremi rüyamda gördüm, dua okudum, deniz kabardı biraz sonra söndü” ifadelerini kullanmıştı.

“YILDIZ KAYMASI ASLINDA ŞEYTAN TAŞLAMA”

Cübbeli Ahmet bu sefer verdiği vaazda yıldız kaymasının aslında şeytan taşlama olduğunu iddia etti.

Allah’ın meleklerle konuşmasını kötü cinlerin ve şeytanın dinlediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, bu dinleme için gökyüzüne çıkan şeytan ve kötü cinlerin yıldızlardan parça koparak aslında taşlandığını, yıldız kayması sandığımız şeyin gerçekte şeytan taşlama olduğunu belirtti.