Cübbeli Ahmet Hoca Fatih Altaylı'yı yalanlayamadı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Altaylı’nın geçtiğimiz günlerde tutuklanması üzerine X hesabından bir mesaj yayımladı.

Ünlü mesajında Fatih Altaylı dahil birçok ismi hedef aldı.

Ünlü, “Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin palazoğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ’ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Fatih Altaylı’nın iddiasını yalanlamadı ancak isim vermeden Altaylı'ya hakaret etti:

“Şerefsiz insanlar tartışmaya giriştiklerinde bel altı konuşurlar ve insanların karısını, kızını konuya katarlar.”

YouTube kanalında kullandığı ifadelerin "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla değerlendirilmesi üzerine 21 Haziran’da gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Altaylı, "Fatih Altaylı cami avlusuna işiyor” diyerek kendisinin tutuklanmasına sevinen Cübbeli Ahmet’in (Ahmet Mahmut Ünlü) “saat talebini” ifşa etmişti.

"TARTIŞMAYA GİRİŞTİKLERİNDE BEL ALTI KONUŞURLAR"

Altaylı, "Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor" diyerek açıkladı.