Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! Düğünde sadece erkeklerin olması dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, dünyaevine girdi. Düğünde dualar eşliğinde yemekler ikram edilirken, sadece erkeklerin olması dikkat çekti.

Düğün merasimi, duaların okunması ve misafirlere yemek ikram edilmesiyle gerçekleşti. Törene, Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesi, yakınları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken önemli bir ayrıntı vardı. Törende çekilen kayıtlarda yalnızca erkeklerin yer alması, sosyal medyada ve kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Bu durum, düğünün yapılış biçimi ve geleneksel unsurların ön plana çıkarıldığı bir atmosferin hakim olduğunu düşündürdü.

Düğünden yansıyan bu kareler, farklı yorumlara ve değerlendirmelere yol açtı.

