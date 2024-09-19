Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi

İsmailağa Cemaati’nden kovulmasının ardından kovulduğu cemaat ile skandal açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet, İkitelli’de katıldığı bir sohbetin ardından saldırıya uğraması ile gündeme gelmişti. Cemaatin lideri olan Mahmud Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından büyük fikir ayrılıkları yaşayan cemaat mensupları ve Cübbeli Ahmet arasında önce tartışmalar yaşanmış ve sonrasında büyüyen sorun ile İsmailağa Cemaati bir açıklama yaparak Cübbeli Ahmet’in cemaati dağıtmak için çalıştığını açıklamış ve Cübbeli’nin kendi cemaatleri ile hiçbir bağlantısının kalmadığını ifade etmişti.

Bu açıklamalar sonrasında bölünen cemaatin bir kısmı Cübbeli Ahmet’in yanında yer almıştı.

Cübbeli Ahmet bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da uğradığı saldırı sonrasında İsmailağa’dan kopan onlarca hocanın kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

İsmailağa'nın büyük yanlışlarını görüp orayla irtibâtlarını kesen ve ekserîsi Mahmûd Efendi Hazretleri'mizin döneminden kalan vekîllerinden ve temsîlcilerinden oluşan bazı hocaefendiler "geçmiş olsun" demek üzere Cübbeli Ahmet Hoca'yı hânesinde ziyâret ettiler.



Cemâat… pic.twitter.com/qU2LpXqKbT — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 18, 2024

Evine Ankara ve Yalova’dan gelen hocaların isimlerini tek tek paylaşan Cübbeli Ahmet evine gelemeyen onlarca hocanın da olduğunu belirtti. İşte Cübbeli Ahmet’in evine gelen hocaların isim isim listesi:

Yalova , Sakarya ve Kocaeli •Ömer Fevzi Atam Hocaefendi - Yalova •Ali Ak Hocaefendi - Kocaeli/Körfez •Ramazan İlan Hocaefendi - Sakarya/Adapazarı •Ömer Faruk Dönmez Hocaefendi - Kocaeli/Derince •Eşref Yıldız Hocaefendi - Yalova/Merkez •Sabri Alp Hocaefendi - Yalova/Merkez •Recep Tayyip Kiki Hocaefendi - Yalova/Merkez •Abdulkadir Şeyhi Hocaefendi - Yalova/Merkez •Burak Tanrıkulu Hocaefendi - Yalova/Altınova •Mustafa Şanlı Hocaefendi - Yalova/Esenköy •Mahmud Terzioğlu Hocaefendi- Yalova/Armutlu •Emin Şahin Hocaefendi - Yalova/Çınarcık •Salih Cengiz Atam Hocaefendi - Yalova/Merkez •Ziya Yaşa Hocaefendi - Yalova/Merkez •Akif Takcı Hocaefendi - Yalova/Merkez Ankara •Vekil Ahmed Mollamehmetoğlu Hocaefendi •Temsilci Abdullah Sönmez Hocaefendi - Çubuk •Temsilci Hakkı Demirbaş Hocaefendi - Altındağ •Temsilci Muzaffer Boğazlı Hocaefendi - Keçiören/Etlik •Temsilci Mahmut Şentürk Hocaefendi - Yenikent •Temsilci Fevzi Çetin Hocaefendi - Karapürçek •Temsilci Süleyman Acar Hocaefendi - Altındağ •Temsilci Mahmud Alkan Hocaefendi -Keçiören/Atapark •Temsilci Naim Turan Hocaefendi - Keçiören •Temsilci Osman Tüzüneroğlu Hocaefendi - Kazan •Temsilci Ahmet Boz Hocaefendi - Keçiören/Yükseltepe •Temsilci Abdullah Biçer Hocaefendi - Keçiören/Aktepe

İsmailağa’nın büyük yanlışlarını görerek orası ile irtibatını kesen hocaların olduğunu öne süren Cübbeli Ahmet’in açıklaması şu şekilde oldu:

“İsmailağa'nın büyük yanlışlarını görüp orayla irtibâtlarını kesen ve ekserîsi Mahmûd Efendi Hazretleri'mizin döneminden kalan vekîllerinden ve temsîlcilerinden oluşan bazı hocaefendiler "geçmiş olsun" demek üzere Cübbeli Ahmet Hoca'yı hânesinde ziyâret ettiler.

Cemâat meselelerinin istişâre edildiği ziyârette Ankara ve civârından özellikle Yalova ve havâlîsinden gelen ve her birerleri eşleri olan hocahanımlarla birlikte binlerce talebe okutan hocaefendiler, Efendi Hazretleri'mizin yolunu ve râbıtasını muhâfazada en büyük ğayreti gösterdiği için Cübbeli Hoca'ya çok teşekkür ve duâ ettiler, Cübbeli Hoca da kendilerinin muvaffakiyeti ve Efendi Hazretleri'mizin yolunu bozmadan ve bozdurmadan hizmetlerinin dâim ve kâim olması için onlara duâda bulundu.

Ayrıca hocaefendiler ev ortamı olduğu için gelmek isteyip de getiremedikleri onlarca hocaefendinin selâm ve duâlarını ilettiler.

Allâh-u Teâlâ, Mahmûd Efendi Hazretleri'mizin râbıtasında birleşen cümle ulema ve ihvânı bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin ve bu nurlu yolun Hazret-i Mehdî Aleyhirrıdvân'a kadar ulaşması için gereken bütün hizmetleri yapmaya onları muvaffak eylesin. Âmîn!”