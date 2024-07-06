Cübbeli Ahmet karpuz seçerken hangi ayetin okunması gerektiğini açıkladı

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Cübbeli Ahmet karpuz seçerken hangi ayetin okunması gerektiğini açıkladı

Cübbeli Ahmet şimdi de meyve sektörüne el attı. İşte kelek karpuzdan koruyan dua...

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