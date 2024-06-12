Cübbeli Ahmet Saray’dan aldığını bomba bilgiyi paylaştı: Bakanlık verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet Saray’dan aldığını bomba bilgiyi paylaştı: Bakanlık verilecek

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel görüşmesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunması Ankara’yı hareketlendirdi.

Görüşme sonrası her iki partiden de yapılan açıklamada siyasette yumuşamanın toplum tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeye dair yorumda bulundu.

BAKANLIK VERİLEBİLİR

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, “Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BİRİMLERİ İMAMOĞLU’NUN GELMEMESİNİ ÖNEMSİYOR”

CHP lideri Özel hakkında övgü dolu sözler sarf eden Cübbeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı.

"İmamoğlu'nun önünün kapanması önemli" diyen Cübbeli, "Devlet birimleri İmamoğlu’nun gelmemesini önemsiyor” şeklinde konuştu.

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