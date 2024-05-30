Cübbeli Ahmet seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın arkasında 99 puanla 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ KARŞI KARŞIYA GELECEK

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek.

Artık sayılı günlerin kaldığı seçimler için adaylar son kozlarını oynarken Cübbeli Ahmet’ten Fenerbahçe seçimleri ile ilgili flaş bir yorum geldi.

CÜBBELİ AHMET KİMİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe seçimlerinde kimi desteklediği üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Cübbeli Ahmet adını bilmediği ancak Fenerbahçe için önemli birisi olduğuna inandığı bir kişinin sorduğu "Birisi bana hangi adayın listesinden gireyim” sorusuna verdiği cevabı açıkladı.

"MİLLİYETÇİ HASSASİYETLERİN VARSA AZİZ YILDIRIM"

Aziz Yıldırım’ı desteklediği anlaşılan Cübbeli Ahmet açıklamasında, “Milliyetçi hassasiyetleri tercih ediyorsan Aziz Başkanın listesinden gir. Bunların dışında gayri milli unsurlarla da ben herkese açığım gibi bir yapın varsa diğer taraftan gir dedim” dedi.

AYNI KOĞUŞTA KALMIŞLARDI

3 Temmuz şike davası nedeniyle bir süre hapiste kalan Aziz Yıldırım o dönem fuhuş amaçlı insan ticareti yapmaktan tutuklanan Cübbeli Ahmet ile aynı ceza evinde (Metris) kalmıştı. İkili bir dönem aynı koğuşta kalırken Cübbeli Ahmet daha sonrasında Aziz Yıldırım sinirlenmesin diye Fenerbahçe için dua ettiğini söylemişti.