Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'ı çıldırttı: ""Ey Ahmet Cübbeli iyi dinle…"

Habertürk televizyonunda Nevzat Çiçek’in sorularını cevaplandırırken, konuyu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a getiren siyasal İslamcı Ahmet Mahmut Ünlü, fena bir zılgıt yedi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ünlü’ye seslenerek, "Sen hangi yetkiyle bizim Müslümanlığımızı sorgulamaya kalkıyorsun. Elinde “imanometre” mi var?” dedi.

HER TÜRLÜ OPERASYONA HAZIRIZ

Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

"Türk milletinin dini duygularını sömüren birileri dininde ve fikrinde samimi Türk milletinin Zafer Partisine artan desteğini görmüşler ve bayağı korkmuş ve Cübbeli Ahmet’i de sahaya sürmüşler. Her türlü operasyona hazırız, bekliyoruz.

Cübbeli Ahmet’e sunucu soruyor: “Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?” Cübbeli Ahmet kendisini tanımlamayı Ümit Özdağ üzerinden yapıyor. Bu cevap daha önce çalışmış.

Ey Ahmet Cübbeli iyi dinle…

Attığın X’i görmedim. Ve Sen hangi yetkiyle bizim Müslümanlığımızı sorgulamaya kalkıyorsun. Elinde “imanometre” mi var? Bunu hırıstiyan ruhbanlar yapardı. İslam dininde ruhban mı var?

Bizim kalbimizde olanı Allah, dilimizde olanı Türk milleti biliyor ve görüyor.

Kendini Allah zannedip insanların imanını sorgulama hadsizliğine düşenlerin gizli şirk’ e düştüklerini bilmez misin? Ama şirk ehlini biz iyi tanıyoruz: şeyhlerini Allah’a ortak edenleri iyi biliyoruz. Bilmiyorsan şimdi öğrendin, tövbe et…

Türk milleti AKP ile Müslüman olmadı, Allah’a şükürler olsun ki İslam’ı sizden değil Hoca Ahmet Yesevi’den ve Hacı Bektaş Veli’den öğrendik. Ve 1000 yıldır Müslümanız, 22 yıldır değil."