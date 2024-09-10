Cübbeli Ahmet'e saldıran kişi serbest bırakıldı! Avukatından kınama açıklaması

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet programına katıldığı dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğramış olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan saldırgan serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cübbeli Ahmet'in avukatı Emir Akpınar saldırganın serbest bırakılmasının son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurlu olduğunu söyledi.

Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız. Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren… — Emir Akpınar (@avemirakpinar) September 10, 2024

Açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan avukat Emir Akpınar, "Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız. Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır.

Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur." ifadelerini kullandı.