Cübbeli Ahmet'in akrabası itirafçı oldu paçayı kurtardı! İBB soruşturmasında tutuklanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet'in akrabası itirafçı oldu paçayı kurtardı! İBB soruşturmasında tutuklanmıştı

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun itirafçı olduğunu ve bunun ardından tahliye edildiği ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet'in akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu ve kardeşi Ahmet Plazoğlu İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı.

Her iki isme de 'Rüşvet vermek' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamaları yöneltildi. Ahmet Palazoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken Mehmet Muhittin Palazoğlu tutuklandı.

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Ahmet Palazoğlu

İTİRAFÇI OLDU

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mehmet Muhittin Palazoğlu geçtiğimiz gün tahliye edildi.

Palazoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda isme ilişkin iddiada bulunduğu öğrenildi.

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