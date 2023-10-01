Cübbeli Ahmet'in birden fazla korumasının olması dikkat çekti

Sosyal medyada paylaşılan videoda vaaz verdiği sırada ve bulunduğu yerden ayrılırken Cübbeli Ahmet'in birden fazla korumasının olması ve korumaların yanından hiç ayrılmadan yakın temasta olmaları gündem oldu
01 Ekim 2023 Pazar
Sosyal medyada paylaşılan videoda Cübbeli Ahmet'in birden fazla korumasının olması ve yanından hiç ayrılmamaları gündem oldu
Sosyal medyada paylaşılan videoda vaaz verdiği sırada ve bulunduğu yerden ayrılırken Cübbeli Ahmet'in birden fazla korumasının olması ve korumaların yanından hiç ayrılmadan yakın temasta olmaları gündem oldu