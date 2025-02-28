Cübbeli Ahmet'in 'çakarlı' kızına ağır ceza! Görüntüleri çok konuşulmuştu...

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun dün sosyal medyaya yansıyan görüntüleri çok konuşulmuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada geniş bir tepki ağına ulaşmıştı. Tepkilerin ardından lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte Dün sosyal medyada yayılan o video;

Sözcü'nün haberine göre; Palazoğlu’nun kullandığı aracın, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ödenmediği ortaya çıktı. Trafik kurallarını hiçe sayan MTV vergisini ödemeyen Palazoğlu'nun çakarlı araçla gezdiği ortaya çıkınca trafik denetim ekipleri de harekete geçti.

139 BİN LİRA CEZA

Polis ekiplerince sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Şubat Pazartesi günü, Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'nde çakar-siren tertibatı kullanılarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2987 sayılı KTK’nın, 26/6 ve 47/1-C maddeleri uyarınca toplam 139 bin 165 lira trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi.

PES DEDİRTTEN SAVUNMA

Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait savunmasını yapmış, eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" ifadelerini kullanmıştı.