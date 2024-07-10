Cübbeli Ahmet’in emekli maaşı isyanı: Sadece faturalarım 50 bin lira tutuyor

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de emekli maaşları hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Kendisinin de bir emekli olduğunu belirten Cübbeli Ahmet, 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmenin imkansız olduğunu savundu.

Emekli maaşlarının 25 bin/30 bin olması gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, aldığı emekli maaşıyla ancak bir faturasını ödeyebildiğini anlattı.

“SADECE FATURALARIM 50 BİN LİRA TUTUYOR, 10 BİN LİRA MAAŞ YETMEZ”

Cübbeli Ahmet’in emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

25 bin olsun, 30 bin olsun, ben de emekliyim bana da gelecek yani. Birkaç faturamı öder. Şu anda emekli maaşım bir faturayı bile zor ödüyor. Sadece emekli maaşımla geçinmem mümkün değil. Nasıl geçineceğim? Benim faturalarımı toplasan 50 bin lira. Doğalgaz açıyoruz, ev büyük. Başka bir geliri yoksa, asla ve kat’a ev geçindiremez. Mümkün atı yok.