Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP ve MHP’nin KKTC seçimlerinde desteklediği Ersin Tatar için seçim sonuçlarından önce destek duası okudu.

Öte yandan Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar için yaptığı duanın ardından KKTC’deki muhalefet kanadını Rumlarla kapılı kapılar ardında işbirliği yapmakla itham etti.

CÜBBELİ’NİN DUASI TUTMADI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev alacak 6'ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Cübbeli'nin Ersin Tatar duası tutmadı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını açıkladı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

AKP'nin ve MHP'nin desteklediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapılan seçimde rakibinden büyük fark yedi.

CÜBBELİ, TATAR İÇİN HERKESTEN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar için yaptığı duadan önce KKTC ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı,

"Kıbrıs'ta bu pazar seçim var. Ersin Tatar beyefendinin kazanması için dua etmemiz lazım. Çok önemli. Türkiye'nin bekası için Akdeniz bekası için. Gazze için de çok önemli.

Tüm mesele Kıbrıs'ın üzerinden geçiyor. ABD ne yapmaya başladı Kıbrıs'a üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten vardı.

Erbakan Kıbrıs'ın tamamını alacaktı. Ecevit ve Demirel'in yüzünden ABD'den korktular yarıda bıraktılar."