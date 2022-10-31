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  • Cübbeli Ahmet'ten imam hatip liseleriyle ilgili olay yaratan açıklamalar. Öyle şeyler söyledi ki

Cübbeli Ahmet'ten imam hatip liseleriyle ilgili olay yaratan açıklamalar. Öyle şeyler söyledi ki

Cübbeli Ahmet'in son konuşmasında imam hatip liseleriyle ilgili kullandığı ifadeler olay yarattı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 20:30
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Cübbeli Ahmet'in son konuşmasında imam hatip liseleriyle ilgili kullandığı ifadeler olay yarattı

Cübbeli Ahmet'ten imam hatip liseleriyle ilgili olay yaratan açıklamalar. Öyle şeyler söyledi ki
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa Cemaati mensubu Ahmet Mahmut Ünlü'nün yayınlanan konuşması dikkat çekti. Ünlü konuşmasında ''İmam - Hatip Lisesine gitseydim deist - ateist olurdum'' dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı 'sohbetlerde' sarf ettiği sözler, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 

Ünlü'nün yayınlanan son videosunda imam hatiplere ilişkin sarf ettiği sözler dikkat çekti. 

Ünlü, "İmam - Hatip Lisesine gitseydim deist - ateist olurdum" ifadelerini kullandı.

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