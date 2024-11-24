Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Icardi ebedi cehenneme gidecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Icardi ebedi cehenneme gidecek

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin ebedi cehenneme gideceğini dile getirdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV'de Nevzat Çiçek'in konuğu oldu.

Ünlü, "Hangi takımı tutuyorsunuz" sorusuna, “Nasıl takım tutacağım. Futbol boş iştir. Oynayan için değil ama euroları götürüyorlar” karşılığını verdi.

"ALLAH'A İNANMIYORSA YAPTIĞI İŞLERİN SEVABI YOK"

Ünlü, bir izleyicinin "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek. Bir adam Kur'an peygambere, Allah'a inanmıyorsa yaptığı işlerin sevabı yok.

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