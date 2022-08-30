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Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e zehir zemberek sözler: İki kere yazıklar olsun

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ebubekir Sifil’in “namaz kılmayanlar öldürülmeli” sözleri ile alakalı Caner Taslaman'a ve CNN Türk’e sert çıktı. Cübbeli Ahmet, Caner Taslaman için Diyanet çalışanlarına "iki kere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 03:30
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Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e zehir zemberek sözler: İki kere yazıklar olsun

Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e zehir zemberek sözler: İki kere yazıklar olsun
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde CNN Türk’te bir yayına katılarak ilahiyatçı Ebubekir Sifil’in namaz kılmayanlarla ilgili sözleri hakkında yorum yapan Akademisyen Caner Taslaman’a sert tepki gösterdi.

Paylaşımlarında Ünlü, şunları söyledi:

“‘Türkiye’nin %80’i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım’ dedi diye Ebubekir Sifil Hoca’ya iftira atan Caner Taslaman’ı şiddetle kınıyor ve Türkiye’de başta Diyânet olmak üzere hiçbir kurumda din adamı kalmamış gibi bu konuda bilgi sormak üzere Caner Taslaman’ı çıkaran CNN Türk’ü de tekdîr ediyorum. Zîrâ Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir.

Hâl böyleyken din adına hüküm vermek bu adama mı kalmıştır? Ayrıca o kanalda mezhep imamlarımıza iftirâ ederek ‘O dönemin müctehidleri siyâsîlerin baskısı altında kalmışlardır’ diye bir hezeyân savurmuştur.

“DİYANET YETKİLİLERİNE YAZIKLAR OLSUN”

Oysa İmâm-ı Âzâm Efendimiz kadılık makâmını kabul etmemek için hapislerde süründürülmüş ve şehâdetine sebep olmuştur. Ahmed ibni Hanbel yine o dönemin Mu’tezile rejiminin görüşlerine katılmadığı için 2,5 sene hapislerde eziyet çekmiştir kırbaçlanmıştır. Müctehid imamlarımız asla tâviz vermemişlerdir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun.”

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Bir Yurttaş
30.08.2022 04:09
Millete gülecek hal kalmadı, boşuna CMYK takip olmaya çalışmayın. Artık kimse ne seni, ne senin gibileri, nede diyanet işleri yetkililerini kayle almıyor. Devriniz kapandı.  
 
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