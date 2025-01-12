Cübbeli Ahmet'ten hükümete vergi eleştirisi: Evden bile vergi alıyorlar

Çıkışlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Cübbeli Ahmet'in hedefinde bu kez de hükümetin aldığı vergiler vardı.

Vergi uygulamalarını eleştiren Ünlü, "Oturduğumuz evden bile vergi alıyorlar. Şeriat olsa alamaz." ifadelerini kullandı.

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VERGİLER ARTIK HER ŞEYDEN ALINIYOR

Cübbeli Ahmet, vergi yükünün her geçen gün arttığını belirterek, "Az daha teneffüs ettiğimiz havadan bile vergi alacaklar. Doğal gaz parası... Adı üstünde doğal, yerden çıkıyor. Sen yapmadın ki..." şeklinde konuştu.

CÜBBELİ'NİN TEPKİSİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok vatandaş, Cübbeli'nin sözlerini destekleyerek, vergilerin yüksekliğinden şikayet etti.