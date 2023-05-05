Cübbeli'yi AKP iktidardan gidecek korkusu sardı. Cübbeli'den Mansur Yavaş’a terbiyesiz sözler

Cübbeli Ahmet, verdiği vaazda seçimlere ilişkin konuştu. Cübbeli’nin Mansur Yavaş hakkında söyledikleri tepki çekti.

Cübbeli'yi AKP iktidardan gidecek korkusu sardı. Cübbeli'den Mansur Yavaş’a terbiyesiz sözler

Editör: Özlem Kıral

Türkiye’de seçimler yaklaşırken, özellikle iktidar kanadına yakın kesimleri AKP kaybedecek korkusu sarmaya başladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet de bu kervana katıldı. Cübbeli, bu hafta yayınladığı vaazda Mansur Yavaş hakkında hakaretvari sözler söyledi.

Cübbeli, Mansur Yavaş’ın İHA ve SiHA’lar ile ilgili konuşmasına karşılık vererek, "MHP kökenli diye Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk. Şimdi ona da çarpıyı koyduk.''

İHA ,SİHA senin, benim namusumu koruyor. Neyinden rahatsız oldun İHA'nın, SİHA'nın? Sivri yerinden rahatsız olup, bir yerime girecek diye mi korkuyorsun?'' ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle paylaşıldı.

CHP'ye oy verilmesi hakkında da konuşan Cübbeli, ''bir kısım insan CHP'ye oy verecek. Yapmadıkları kafirlik mi kaldı?'' dedi. Bu sözleri yoğun eleştiri aldı.

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